Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Rendez-vous des cultures urbaines, le Sound Move Up est de retour, le jeudi 16 janvier à FARFAR, Rivière des Galets. Plus de 3 heures de son, de performance d'artistes et de DJ sets pour divertir les jeunes vacanciers. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

