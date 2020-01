Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 heures

Le Sound move up, le rendez-vous de toutes les cultures urbaines, est de retour au centre Farfar de la Rivière des Galets ce jeudi 16 janvier 2020 de 14h à 17h30. . "Plus de trois heures de son, de performance d'artistes et de DJ sets feront le bonheur des jeunes vacanciers de 14 à 17 ans" annonce la mairie du Port. L'événement est organisé dans le cadre de Vakans' dann Port (Photo archives Mairie du Port)

