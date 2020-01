Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Un spectacle interactif de magie théâtrale sera donne par la Compagnie des 4 mondes ce samedi 18 janvier à partir de 10 heures à la l'annexe de la médiathèque à la Rivière des Galets et à 15 heures 30 à la Bibliothèque Say du Port (1 rue George Bizet) . Intitulé "Lili et le maître du temps" le spectacle s'adresse aux marmailles et se passe "dans un univers décalé et véhiculant un message écologique pour aider les enfants à prendre, comme Lili, la décision de sauver la planète" note la médiathèque du Port.

