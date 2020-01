Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 4 heures

C'est le grand jour ! C'est ce mercredi 22 janvier 2020 que sera révélé le no du gagnant de l'arbre de l'année. Le pié zépinar du Port, notre arbre péi, est en très bonne position. Quatorze arbres ont été sélectionnés fin juin 2019 pour porter les couleurs de leurs régions. Depuis le 2 décembre, les votes sont clôturés. Celui qui aura obtenu le plus de voix se verra remettre le Prix du Public 2019. Le jury élira également son arbre préféré et les lauréats seront présentés dans le magazine Terre Sauvage. Censés être communiqués ce jeudi 12 décembre 2019, l'annonce des résultats a été repoussée à ce mercredi en raison des manifestations qui avaient lieu en métropole en fin d'année. On croise tous les doigts pour notre pié zépinar (Photo rb/www.ipreunion.com)

C'est le grand jour ! C'est ce mercredi 22 janvier 2020 que sera révélé le no du gagnant de l'arbre de l'année. Le pié zépinar du Port, notre arbre péi, est en très bonne position. Quatorze arbres ont été sélectionnés fin juin 2019 pour porter les couleurs de leurs régions. Depuis le 2 décembre, les votes sont clôturés. Celui qui aura obtenu le plus de voix se verra remettre le Prix du Public 2019. Le jury élira également son arbre préféré et les lauréats seront présentés dans le magazine Terre Sauvage. Censés être communiqués ce jeudi 12 décembre 2019, l'annonce des résultats a été repoussée à ce mercredi en raison des manifestations qui avaient lieu en métropole en fin d'année. On croise tous les doigts pour notre pié zépinar (Photo rb/www.ipreunion.com)