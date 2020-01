La commune du Port a pris un arrêté pour interdire les activités nautiques ainsi que la circulation sur le front de mer en raison de l'alerte fortes houles ce vendredi 24 janvier 2020.

"Du 24 janvier 2020 à compter de 10h00 et jusqu'à la levée de la vigilance forte houle, les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du rivage et la circulation piéterane sur les plages, les digues (bande littorale du domaine public maritime) et les zones à proximité immédiate des rivières ainsi que des canaux communeux de la commune de Le Port, sont interdites."



Par ailleurs, les jeux d’eau, installés sur le littoral nord, sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre.