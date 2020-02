Animation particulière à l'école George Thiebaut ce jeudi 30 janvier 2020. Masque, gant, veste, l'escrime s'est invitée dans l'établissement. Pour les enfants, c'est une véritable découverte. Pour le Cercle d'Escrime de l'Ouest, l'objectif est de faire connaître ce sport de combat au plus grand nombre. En présence du directeur du développement de la Fédération Française d'Escrime, le club souhaite surtout vanter les bienfaits de la discipline sur les enfants comme les adultes.

"L'escrime est en effet connue pour développer aussi bien la concentration que la réflexion. Elle aide à redonner confiance en soi et à se maitriser, à développer et perfectionner l’attention, la réflexion, l’équilibre, la rapidité, la finesse et l’élégance" souligne la commune.

L’association espère voir la discipline, qui comporte l’épée, le sabre et le fleuret se développer sur le territoire du Port dans le cadre des activités proposées aux enfants ou aux adultes à travers les projets sport-santé et sport sur ordonnance ou dans le cadre d’activités pour personnes âgées.