Plongée dans l'univers de la BD pour 18 jeunes inscrits à la Mission Intercommunale Ouest (MIO). Ils entament avec le concours du réseau de lecture du Port un parcours de découverte de la BD. La première étape les emmène dans les rayons de la bibliothèque Say pour mieux comprendre la bande dessinée. C'était ce jeudi 6 février. Lors des prochaines séances, place aux ateliers pour tout savoir sur les différents métiers liés à la BD.

Cette action a un double objectif : favoriser la lecture et faire découvrir les métiers de la BD. En effet, ces ateliers visent à encourager la lecture auprès des 16-25 ans grâce aux écrits plus faciles, plus accessibles, facilitée par les dessins. Illustrations, bulle, planches, scénario, bédéiste, tous ces termes liés à la BD ne devraient plus avoir de secrets pour ces jeunes.

Ainsi familiarisés avec les métiers de la BD, ils pourront mieux s’orienter. Le réseau de lecture du Port et la MIO espèrent voir émerger de jeunes talents et pour finaliser cette action, place à l’évènement "Tiburce dan Port " , une rencontre-dédicace avec Téhem pour les jeunes, début mai au Port.

