Racine ronde, chair blanche, goût sucré... sur le groupe d'habitations Hibiscus à l'occasion du Village Santé et Bien-être, la dégustation tourne aux devinettes. Certains pensent au navet. D'autres qui osent la dégustation sont tout simplement surpris. Ce samedi 8 février 2020, c'est la betterave blanche qui se laisse découvrir. Très vite, elle séduit un grand nombre. 40 kilos de la variété ont été écoulées sur le bazar bio par l'association UPROBIO, venues promouvoir fruits et légumes bio et de saison.

