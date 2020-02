Cette boutique éphémère et solidaire, installée au Port représente une opportunité pour acquérir une première expérience en tant que vendeur-conseil. Dans la galerie du centre commercial, Cap Sacré Coeur, ce mardi 11 février 2020, c'était l'inauguration de la boutique Skola.

Ouverte depuis janvier dernier, vous rencontrerez dans cette boutique des ‘skolistes’. Ils sont 20 jeunes talents âgés de 18 à 28 ans, certains venant du Port. Ils ont des parcours éloignés de l'emploi et ont pu intégrer le projet des Apprentis d'Auteuil Océan Indien. Pour eux, nul besoin de CV pour être recruté. Seule la motivation compte. Pour un accès rapide à l’emploi, ils bénéficient d’une formation d’excellence de 3 mois avec cours en matinée et présence en boutique l’après-midi.



Ce projet s’est concrétisé grâce à la participation de plusieurs partenaires. D’autres commerçants Portois seront également appelés à se joindre à l’aventure en intervenant sur les champs du coaching ou des visites mystères ou en proposant des stages de fin de formation.



L’association Apprentis d’Auteuil Océan Indien accompagne plus de 700 jeunes et familles à la Réunion. Elle fait de l’insertion des 16-25 une priorité et mène un autre projet au Port. Il s’agit du dispositif " Boost Insertion ", un programme qui vise à remobiliser les jeunes, à leur donner envie d’avoir envie notamment en les aidant à trouver une voie professionnelle.