Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Antenne de l'école d'arts et métiers sciences et technologies, l'école d'architecture de La Réunion, antenne de l'ensam ouvre ses portes au public à l'occasion ce samedi 22 février 2020 de 9h00 à 12h30. "Les futurs candidats seront immergés dans l'ambiance des études en architecture et auront l'opportunité de découvrir les travaux des différentes promotions en cycle Licence et Master, le bâtiment, les salles de cours, ses ateliers, et de rencontrer les étudiants et les enseignants" indique l'école (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

