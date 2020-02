L'École Supérieure d'Art de La Réunion (ESA Réunion) invite la population à sa journée portes ouvertes le mercredi 19 février 2020 de 13 heures à 17h30 au Port, en face de la médiathèque Benoite Boulard.

Présentation des formations et des ateliers, exposition de travaux d’étudiants, visites guidées, au cours de cet événement important pour l'école, les étudiants et les équipes seront présents pour renseigner les futurs candidats.



Ces rencontres sont aussi une occasion de découvrir les travaux et recherches plastiques des étudiants et les projets de territoire menés par l’école.



L’ESA Réunion est un établissement d’enseignement supérieur artistique francophone, le seul dans la zone de l’Océan Indien, sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture et de la Communication. Il prépare en trois ans au Diplôme National d’Art Plastique (D.N.A.P) et en 5 ans au Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (D.N.S.E.P).