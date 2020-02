C'est reparti pour votre évènement 'Les Terrasses de Mahy'. Rendez-vous rue François de Mahy au Port ce jeudi 20 février 2020 de 17 à 22 heures.

Six restaurateurs seront sur place : le Romazava, À l'abordage, La Petite Brasserie, Wok & Cie, le Boucanier et Le Calife mettront les petits plats dans les grands pour accueillir le public et pour fêter l'amour.

Venez profiter des terrasses pour manger dans une ambiance où convivialité, détente et bonne humeur se mêlent. Dans la rue rendue piétonne, il y aura aussi des animations musicales avec présence d’un DJ tout au long de la soirée, des démonstrations de valse ou encore de zouk.