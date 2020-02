Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

"De la musique mais aussi des conférences, des spectacles et une carte blanche, voilà en résumé ce qui vous attend en 2020" annonce le Kabardock au Port. Dès ce vendredi soir 21 février c'est Onipa + Sauvage Sound System qui ouvrira le bal à partir de 20h30. "Onipa ou le travail de Tom Excell, guitariste compositeur féru d'afrobeat et de jazz et K.O.G. chanteur, performeur percussionniste ghanéen promettent une belle soirée" souligne le Kabardock. Des stands des associations partenaires, de cuisine africaine, de body painting, de danses africaines et de créations en wax sont prévus (Photo D.R.)

