Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Jeudi 20 Février à 13H24

Nouveau village Santé et Bien-être ...Rendez-vous au Foyer Zembrocaz ( Allée Bir Hakeim) ce samedi 22 février de 9h à 11h30. Organisée par la SHLMR avec le soutien de la ville du Port cette journée sera animée par l'association APQL. Au programme : bazar avec vente de fruits et légumes bio à 1? le kilo, atelier cuisine équilibrée et dégustation et activités physiques et sportives. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

