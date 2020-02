Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 21 Février à 11H25

Bébés lecteurs, un rendez-vous tous les derniers samedis du mois pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents à la bibliothèque Say. Voici pour vous la programmation de 2020. Les pti loulous et leurs parents sont attendus au coin bébés de la bibliothèque Say ce samedi 22 février 2020 à 10h. Cette opération se reproduit tous les samedis jusqu'en décembre. (Photo d'illustration)

