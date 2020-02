Publié il y a 1 heures / Actualisé le Jeudi 27 Février à 19H34

L'association Portoise Quartier Lepervanche (APQL) en collaboration avec l'association Nou mouv' 974 et des habitants organisent ce samedi 29 février 2020 " Anim la ZAC". Une journée d'animation est prévue de 9 à 19 heures sur le terrain synthétique et le boulodrome du Parc Boisé avec au programme du football de rue, de la musique et un repas de l'amitié.

