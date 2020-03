Que vous réserve votre réseau de lecture ce mois-ci ? Des rendez-vous devenus incontournables comme les Contes du mercredi, Bibliotèk Tèk Tèk ou encore Bébés lecteurs. Quelques nouveautés dont Ciné Zanfan ou l'Association Valentin Hauy invitée du jardin littéraire pour évoquer la lecture et l'écriture pour les déficients visuels. (Photo d'illustration)

Chants, poèmes ou lectures… la programmation de ce mois-ci est surtout marquée par la " Nuit de la Poésie " prévue le 21 mars à bibliothèque Say de 17h à 21h avec un apéro " bann fonnkézèr " et la participation d’Anne Cheynet, Ingrid Varon, Absoir, Socko Lokaf. Les enfants sont quant à eux conviés à un " goûter poétique " dès 15h le 21 mars à la Rivière des Galets.



Pour toute info : bibliothèque Say 0262 43 50 91/ bibliothèque Rivière des Galets 0262 43 02 42.

