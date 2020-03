La ville du Port pense aux femmes le dimanche 8 mars 2020, journée internationale dédiée à leurs droits. "Fanm en Lèr" est un événement pensé pour répondre à leurs envies de détente et de bien-être. (Photo Stratégies et territoires / Julien Montet)

Le Centre Social et Culturel FARFAR invite les femmes à participer ce dimanche 8 mars à une journée spéciale bien-être, sport et santé pour marquer la journée internationale des droits des femmes. Au programme de 8h30 à 18h des rendez-vous beauté, des activités sportives et un village d’information santé.

Vous aurez le choix entre les ateliers et des rendez-vous beauté, des activités sportives dites douces ou dynamiques (yoga, relaxation, marche nordique, self-défense). Un village santé s’installera aussi à FARFAR, à la rivière des galets et des conférences organisées sur la santé. Les cancers féminins, la naturopathie, l'insuffisance rénale, la fibromyalgie, et les fuites urinaires seront notamment au sujet des discussions.

Une participation symbolique est demandée aux participantes pour avoir accès à toutes les activités. Une garderie gratuite sera également à la disposition pour les petits. En fin de journée auront lieu deux concerts avec Ségael et Mister Jeff.