Les centres de loisirs du Port ont ouvert leurs portes ce lundi 9 mars 2020. 247 marmailles sont accueillis dans les structures mises en place par le centre communal d'actions sociales. Le thème retenu pour les animations dans les centres est "récupérer en transformeur". Les structures fermeront à la fin des vacances scolaires (Photo D.R./Mairie du Port)

Le programme

Activités culturelles

Cine Zanfan à la bibliothèque Say et opérations " Dis-moi 10 mots " et " La nuit de la poésie "

Activités physiques et sportives

J’apprends à nager : après les vacanciers de janvier, un 2ème groupe d’une quarantaine d’enfants de 6 à 12 ans apprendront les bases de la natation à l’Hermitage. Découverte et jeux : Sortie à la plage encadrée par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs de la ville pour les enfants de tous les centres de loisirs.

Activités artistiques

Confection de costumes avec objets de récupération

Jeux en plein air

Structures gonflables et jeux d’eau au Littoral Nord lors de la journée de clôture des centres de loisirs le jeudi 19 mars. Les petits vacanciers participeront à un défilé avec les costumes fabriqués à partir d’objets de récupération.