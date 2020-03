L'épidémie de dengue se poursuit sur la commune du Port. L'ARS a ainsi décidé de renforcer les traitements dans les quartiers où des cas supplémentaires ont été signalés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, la dengue est une maladie transmise par les moustiques. En prévention, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) prévoit ainsi de procéder à des traitements nocturnes (à partir de minuit) dans les zones du Parc Boisé et de Cotur (indiquées sur la carte ci-dessous).

Voici les prochaines opérations de démoustication nocturnes prévues au Port dans les zones du Parc Boisé et de Cotur entre 00h et 5h du matin :

– La nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mars 2020

– La nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2020

Plan des secteurs concernés par ces démoustications :

- Mieux vaut prévenir que guérir -

Adoptez ces gestes simples pour vous protéger des piqûres de moustiques et éliminer les gîtes larvaires.

Et voici les recommandations à suivre par rapport aux opérations de démoustication de l’ARS-OI (Agence de Santé Océan Indien) :

Avant le traitement : couvrir les bassins et aquarium, mettre à l’abri les tortues, fermer portes et fenêtres, protéger les ruchers (si vous êtes apiculteur : pour des informations ou conseils, contactez l’Association GDS Réunion au 02 62 27 55 78 ou le Syndicat Apicole de La Réunion abeillereunion@gmail.com)

Après le traitement : maintenir portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes après le traitement, éviter, autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures, laver et/ou peler les fruits et légumes avant de les consommer.