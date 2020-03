Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Place au 1er Sound Move Up des vacances de cette année, ce mercredi 11 mars 2020 de 14 heures à 18 heures à Farfar, Rivière des Galets pour 4 heures de son, de performance d'artistes et de DJ sets. Pour faire danser les vacanciers de 14 à 17 ans les artistes Roman Eskow et DJ Yaya. L'entrée est gratuite. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Place au 1er Sound Move Up des vacances de cette année, ce mercredi 11 mars 2020 de 14 heures à 18 heures à Farfar, Rivière des Galets pour 4 heures de son, de performance d'artistes et de DJ sets. Pour faire danser les vacanciers de 14 à 17 ans les artistes Roman Eskow et DJ Yaya. L'entrée est gratuite. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)