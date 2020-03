Dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus, le TCO informe les habitants de la côte Ouest de la fermeture au public de l'ensemble des déchèteries et de la fourrière animale aujourd'hui et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Conseil départemental

Cyrille Melchior, président du conseil départemental, a publié le communiqué suivant : "(...) le Département a toujours été au service des Réunionnais afin de les accompagner, de les informer, de les protéger et de les accueillir. C’est dans cette démarche, et avec cette conviction, qu’il poursuit ses missions pour assurer une continuité de service public.

Dans ce cadre, les services du Département seront fermés au public à compter du mardi 17 Mars 2020 à 12 h. Tous les services Départementaux non essentiels seront fermés en vue de répondre à la nécessité de confinement demandé par le chef de l’Etat.

TCO

Fermeture des déchèteries et de la fourrière animale

Pour toute urgence relative à la fourrière animale (capture d’animaux dangereux et ramassage des cadavres d’animaux), et afin d’éviter trop d’appels sur notre numéro vert, nous vous demandons de privilégier les formulaires dédiés sur notre site internet ou le mail (courrier@tco.re).

Centre régional de gestion des routes

Le centre régional de gestion des routes (CRGT) informe que le fonctionnement de ses services se fera en mode dégradé à partir de 12h ce mardi. De ce fait, seule la diffusion de l’information prioritaire sera assurée par notre service via l’envoi de communiqué et sera également disponible sur notre serveur audiotel au 0262 97 27 27.

La gestion de l’information en temps réel sera quant à elle toujours assurée via les panneaux à messages variables.

Le CRGT rappelle qu’il ne faut emprunter le réseau routier qu’en cas de nécessité (travail, soin etc.) et les règles de bonnes conduites pour éviter au maximum les incidents sur le réseau routier.

Le Port : les marchés forains sont maintenus

La ville du Port informe que les trois marchés forains sot maintenus jusqu’à nouvel ordre : le mercredi (Place des Cheminots), le vendredi (quartier Oasis) et le dimanche (Rivière Des Galets). L’objectif est de permettre aux Portois de continuer à s’approvisionner tout en appliquant les mesures barrières. Conformément aux mesures gouvernementales, seuls les forains proposant la vente de fruits, de légumes et de nourritures sont autorisés.

CIVIS

Service minimum pour la CIVIS

"Dans le contexte actuel de prévention et de gestion de l’épidémie COVID-19, les services de la CIVIS seront fermés ce jour à partir de 12h00 et ce, jusqu'à nouvel ordre. La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.

Une continuité d’activité est organisée au titre des compétences suivantes :

- Collecte de déchets

- Transport

- Eau /Assainissement

- Centre Funéraire"