Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La ville du Port informe la population que le marché du vendredi à l'Oasis est annulé, seuls ceux du mercredi, Place des Cheminots et de dimanche à la Rivière des Galets sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Le maintien de ces deux marchés permettra aux Portois de continuer à s'approvisionner en produits frais. La ville invite les forains à respecter une distance de 2 mètres entre chaque stand et appelle au respect strict des consignes et des gestes barrières. Conformément aux mesures gouvernementales, seuls les forains proposant la vente de fruits, de légumes et de produits alimentaires sont autorisés.

La ville du Port informe la population que le marché du vendredi à l'Oasis est annulé, seuls ceux du mercredi, Place des Cheminots et de dimanche à la Rivière des Galets sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Le maintien de ces deux marchés permettra aux Portois de continuer à s'approvisionner en produits frais. La ville invite les forains à respecter une distance de 2 mètres entre chaque stand et appelle au respect strict des consignes et des gestes barrières. Conformément aux mesures gouvernementales, seuls les forains proposant la vente de fruits, de légumes et de produits alimentaires sont autorisés.