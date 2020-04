Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le gouvernement l'avait annoncé, certaines communes seront autorisées à maintenir leur marché après dérogation de la préfecture. C'est le cas de la ville du Port, qui a reçu l'autorisation d'organiser son marché forain à la halle des manifestations ce mercredi 1er avril 2020. De six heures à midi, les Portois peuvent donc se ravitailler en fruits et légumes, tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire et les gestes barrières. Les étals sont séparés d'au moins deux mètres, et les maraîchers sont masqués. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

