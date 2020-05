Au Port, l'association Liaison offre aux personnes en situation de handicap de se déplacer grâce à leurs services. Les gestes barrières ont été installés afin d'assurer la sécurité de tous, et les véhicules ne transportent actuellement plus que trois personnes à la fois, pour les accompagner faire leurs courses, à La Poste ou encore à leurs rendez-vous médicaux. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous.

Isolée, sans aucun moyen de se déplacer en cette période de confinement, pour cette dame dont l’époux est en situation de handicap, le transport social est la seule solution. Après la Poste, la semaine dernière, elle effectue ce mardi-là, une nouvelle sortie avec le chauffeur/accompagnateur de l’association Liaison pour faire ses courses. Chaque véhicule peut transporter trois personnes à la fois afin de respecter la distanciation sociale. Les bénévoles de l’association ont été formés aux gestes barrières.



Oeuvrant pour l'insertion sociale et l'accompagnement des personnes porteuses de handicap, Liaison offre à ses adhérents et aux personnes identifiées par les services de la ville du Port la possibilité d’aller acheter des denrées alimentaires deux fois par semaine.

Les sorties sont effectuées sur rendez-vous, dans des commerces au plus près du domicile des personnes. L’association propose également pendant la durée du confinement d’accompagner des personnes pour des actes de santé et pour les déclarations administratives, pour remplir les attestations de sorties. L’association tient une permanence les mardis et jeudis de 8h à 12h.