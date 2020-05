La ville du Port a fait don de 30 ordinateurs à l'association AGAME, insertion par l'informatique. Ils ont été remis à l'association le mardi 28 avril par la Direction de l'Information et des Technologies. Reconditionnés, les PC pourront être distribués aux familles du Port pour faciliter la continuité pédagogique.

Le don de ces ordinateurs intervient dans le cadre d’une convention en faveur des associations à but non lucratif oeuvrant dans le domaine du développement durable et de l’économie solidaire. Face à l’usure et aux changements technologiques, la ville est amenée à réformer de manière récurrente du matériel informatique et réseau, désormais sans aucune valeur marchande.

Par le biais des dons, les différents matériels peuvent retrouver une seconde vie grâce aux associations qui se proposent d’agir pour réduire les déchets, lutter contre l’obsolescence programmée des équipements, reconditionner le matériel en vue du réemploi et faciliter la réinsertion des publics par le numérique.



L’association Agame et la ville ont déjà procédé à une première distribution d’ordinateurs à 20 familles du Port dans le cadre du Programme de Réussite Éducative. Des ordinateurs récupérés, réparés et mis à jour par des jeunes Portois permettent aujourd’hui aux élèves qui ne disposaient pas d’outils informatiques de poursuivre leur programme scolaire dans les meilleures conditions.