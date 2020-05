Ce mardi matin 5 mai 2020, le maire du Port Olivier Hoarau a annoncé à son tour refuser d'ouvrir les écoles le 18 mai prochain. Ce dernier considère que les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour pouvoir accueillir les élèves en toute sécurité. Le Port fait partie des dix communes à avoir déjà annoncé que les écoles ne rouvriraient pas à la rentrée. Nous publions le communiqué d'Olivier Hoarau ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après analyse du protocole sanitaire produit et communiqué par l’État, nous n’avons ni le temps, ni l’assurance de disposer des moyens indispensables pour une ouverture des écoles en toute sécurité le 18 mai prochain.



D’autres raisons nous confortent dans cette position : l’inconnue du nombre d’enseignants présents, l’incertitude de présence des agents communaux, l’inquiétude des parents qui, à 80%, ne vont pas déposer leurs enfants à l’école.



Tout concoure en l’état à ne pas rouvrir les écoles.



Pour autant, ma responsabilité de maire c’est de garantir la promesse Républicaine d’un accès libre et équitable au savoir et à l’instruction.



Je suis donc volontaire pour assurer une continuité pédagogique sécurisée et l’instruction protégée de nos enfants.



Dans le cadre de Cité éducative, nous nous fixons l’objectif d’équiper tous les enfants en décrochage scolaire d’une tablette.



Je souhaite, en partenariat avec l’Éducation nationale, qu’à compter du 18 mai et jusqu’au 4 juillet chaque enfant dispose d’une heure d’enseignement à distance par semaine. Je crois que c’est une réponse aux besoins exprimés par les familles de recréer du lien entre élèves et enseignants. Cela les sécurise et leur redonne un cadre éducatif.



Pour notre part, nous mettrons à disposition un espace connecté pour un accès à internet libre et gratuit avec un personnel dédié ; Ce dispositif s’entend bien sûr sous l’égide de la solidarité qui a prévalu pendant le confinement et qui doit perdurer lors du déconfinement.



Nous devrons également aller plus loin dans l’accompagnement de nos marmailles dans le rattrapage du programme scolaire de cette année. Nous sommes là aussi volontaires, pour assurer une continuité éducative et pédagogique pendant les vacances scolaires du 05 juillet au 14 août sous forme de centre aéré.



Chaque réunionnais est une promesse de réussite.



Notre devoir et ma responsabilité est de faire en sorte qu’elle se réalise !

Olivier Hoarau, maire du Port