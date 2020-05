Le maire de la commune du Port, Olivier Hoarau, invite les parents n'ayant pas encore procédé à l'inscription scolaire de leurs enfants, nés en 2014 entrant en Cours Préparatoire et nés en 2017 entrant en Petite Section, à effectuer les démarches nécessaires. Nous publions le communiqué les détaillant ci-dessous.

- Etape 1 : prise de rendez-vous -

À partir du 19 mai 2020, conacter la Direction de la vie éducative au 0262 42 87 47

- Etape 2 : l'inscription -

Du 20 au 29 mai 2020 à la Direction la vie éducative, à la mairie du Port.

Pièces à fournir obligatoirement : livret de famille ou toute pièce précisant la filiation (plus tutelle ou délégation parentale), 2 justificatifs d'adresse au nom des parents de l'enfant ou du responsable légal, dernière facture de téléphone (fixe ou portable), plus un courrier et justificatifs pour toute demande de dérogation.

La pré-inscription des enfants nés en 2018 et domiciliés au Port se tiendra aux mêmes dates.

Il est rappelé que l’admission des enfants se fait en fonction des places disponibles dans les écoles et que l’accueil des moins de 3 ans s’effectue conformément aux dispositions de la charte d’accueil définie à ce titre.

Dans le cadre de la gestion du Covid-19, dans la mesure du possible, il sera proposé aux familles de transmettre leurs documents par courriel et d’établir l’inscription par téléphone.