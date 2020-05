Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Plus de forains, un plus large choix, le retour des produits non-alimentaires, le marché du Port offre de nouvelles possibilités aux clients depuis ce mercredi 20 mai. Rassurés par l'organisation et les mesures sanitaires appliquées, les clients font le plein de produits frais. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

