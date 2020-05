Certains cours sont délocalisés dans le jardin de l'association, d'autres se déroulent à la Friche. Les élèves du Village Titan sont de nouveau accueillis depuis le début de la semaine. Mais, pour l'heure, seuls les cours individuels sont assurés. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Pour les cours de piano, guitare et batterie les pratiquants se retrouvent au Village Titan. Pour les percussions, les élèves ont désormais cours en plein air, dans le jardin de l’association afin de respecter les mesures sanitaires et de distanciation. En ce qui concerne les arts plastiques, tous les pratiquants se retrouvent à la Friche pour les ateliers de peinture, dessin, sculpture et modelage.

Pour sa réouverture, le Village Titan a pris des mesures pour assurer le respect des gestes barrières et l’application d’un protocole de nettoyage du matériel et des locaux. Les pratiquants danse quant à eux poursuivent leur apprentissage à distance, par visioconférence ou par envoi de supports individualisés.