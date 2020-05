Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Dans le contexte du deuxième plan de déconfinement et suite aux directives du Gouvernement, la ville du Port a décidé d'ouvrir partiellement les écoles à compter du 8 juin 2020. Conformément aux priorités nationales en terme d'objectifs d'enseignement à atteindre et des modalités d'organisation pédagogique, la réouverture des écoles concerne les classes de : Grande Section, CP, CE1 et CM2. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

