Suite au deuxième plan de déconfinement et aux directives du gouvernement, la médiathèque du Port, aussi appelée bibliothèque Say, va rouvrir ses portes ce mardi 9 juin. Objectif : assurer au mieux la continuité de la médiathèque dans le respect des gestes barrières, en limitant au mieux les flux. Une nouveauté également, la mise en place d'une plateforme numérique pour réserver ses livres à distance. (Photos mm/www.ipreunion.com)

La médiathèque rouvre ses portes et dans le respect des gestes barrières. Pour Marie-Noëlle Lubin-Perrine, responsable du réseau de lecture publique du Port, "c'est un format assez inédit, avec des actions qu'on devra mettre de côté à cause de la pandémie". La distanciation est de mise, du gel hydroalcoolique se trouve en quantité dans la salle via plusieurs distributeurs, tous les documents sont désinfectés, et les livres retournés par les habitants sont mis de côté pendant un moment un peu comme une "dizaine".

"Nous avons aussi rouvert notre espace jardin pour que les Portois puissent lire à l'extérieur, ce qui impose moins de contraintes", nous explique Marie-Noëlle Lubin-Perrine.

Une nouveauté : la mise en place d'un portail numérique pour résever ses livres à distance. "Je me connecte, je repère ce qui me plaît, je le réserve : une alerte est envoyée à la médiathèque et on met les documents de côté" explique la responsable. Les livres sont ensuite récupérés dans le jardin.

Pour celles et ceux qui veulent vraiment venir sur place, la présence dans l'espace intérieur est limité à 10 personnes. Il est toujours possible de manipuler les documents, "et s'ils ne les prennent pas, il y a un bac pour isoler ces documents, que l'on isole toute une journée et qu'on nettoie directement."

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com