- Retour sur les bancs de l'école -

Près d'un mois après le début du déconfinement, la grande majorité des élèves réunionnais retrouvent le chemin de l'école. Neuf communes ouvrent leurs portes aux élèves, parfois avec des restrictions, et toujours en respectant le protocole sanitaire.

A Saint-Pierre, Sainte-Suzanne, Saint-Louis, Le Port, le Tampon, Saint-Paul, Saint-Leu, Saint-André et Bras-Panon, les établissements vont pouvoir rouvrir dès ce lundi, tandis que Saint-Joseph et Saint-Benoit accueilleront les élèves à partir de mardi.

- Des restrictions toujours en place -

A Saint-André par exemple, les écoles élémentaires et primaires seront ouvertes. Cependant, une rentrée progressive de la Grande section de la maternelle sera envisagée après évaluation de la situation sanitaire et est donc encore à l'étude. A Saint-Louis et au Port, seules les classes de Grande Section, CP et CM2 recommenceront l'école.

Le Tampon, qui avait déjà entamé la reprise scolaire, rouvrira pour le coup la totalité de ses établissements, avec des classes en effectif réduit.

Pour rappel, le lundi 18 mai, une semaine après le déconfinement, seules huit communes avaient rouvert les portes des écoles aux grandes sections de maternelle, aux CP et aux CM2. Saint-Denis, La Possession, Salazie, Cilaos, Petite-Ile, l'Entre-Deux, Sainte-Rose et les Avirons étaient alors les seules villes à avoir accepté d'accueillir leurs élèves

Imaz Press sera en live pour suivre le retour à l'école des enfants, dans un contexte toujours aussi particulier. Restez avec nous