Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Retour en classe à l'école primaire Laurent Vergès de la Rivière des Galets pour les enfants bénéficiant du dispositif "mercredis apprenants" initié par la ville du Port en partenariat avec l'Académie de la Réunion. Le lancement de ces écoles connectées a eu lieu ce mercredi 10 juin 2020 en présence des adjoints au maire Mémouna Patel et Wilfrid Cerveaux et de l'Inspecteur de l'Éducation nationale. Le dispositif est déployé sur 2 autres écoles de la ville : Paule Legros et Ariste Bolon. Il concerne 80 élèves orientés par l'Éducation nationale (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

