Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

L'office municipal des sports (OMS) du Port propose des activités sportives gratuites et ouvertes à tous. Dès ce lundi 15 juin 2020, de nombreuses activités seront accessibles chaque semaine. Gym, marche, vélos,course à pied... l'OMS a mis en place de nouvelles organisations et de nouvelles conditions d'accueil afin de lutter contre la propagation du virus. Plus d'informations au 0262 42 41 20

