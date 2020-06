Suite à la crise sanitaire, de nombreux artistes proposent du 26 juin au 15 septembre 2020 une exposition sur le thème du déconfinement à La Friche, le centre alternatif d'arts visuels du Port. En plus des approches artistiques, cet événement sera ponctué par des interventionset des conférences.

"Nous traversons une situation de crise sans précédent, qui impacte l’organisation du monde et nous touche jusque dans notre intimité. Nous sommes frappés par des paradoxes : l’urgence, l’impuissance ; seules restent l’attente, et notre capacité d’adaptation" indique la Friche

"Le déconfinement a démarré le lundi 11 mai. Ce retour progressif à la vie publique ne semble pas être un retour à la vie d’avant. Il va s’accompagner de transformations de nos comportements, habitudes de vies et surtout, de gré ou de force, de nos regards sur le monde. Pour accompagner tous ces changements, il semble important de développer des outils" note encore la Friche.

Des artistes, des universitaires, des climatologues, des sociologues et des psychologues, sont invités à proposer un éclairage sur cette crise sanitaire, ses jeux et enjeux.. Elles seront retransmises en direct sur internet, puis archivées et retranscrites pour faire partie du catalogue d’exposition.

"En plus des artistes de la FGriche accueillis en résidence : Migline Paroumanou, Yasmine Attoumane, Luko, canB, Gorg One, sont sollicités les artistes : Jace, Richard Blancquart, Edgar Marsy, Henri Maillot, Jean Bernard M’Radamy et Réso" informe la Friche.