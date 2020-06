La Base Nautique des Mascareignes (BNM) et la ville du Port proposent des stages pour enfants et adolescents du 6 juillet au 7 août. Les stages se déroulent du lundi au vendredi de 8h à 16h30.

Vakans Nautik : enfants en voile et kayak

Ces activités s’adressent aux enfants du primaire et aux jeunes collégiens (6èmes 5èmes). Les enfants pratiquent les activités dans la darse du Port et selon les conditions météorologiques, à proximité du Port Ouest. Les places sont limitées à 30 enfants maximum par semaine.

Stages de plongée, voile, kayak



Ces stages sont destinés aux lycéens et collégiens (14 ans révolus). Les jeunes viennent sur 5 jours à la BNM pour sortir en mer et faire de la plongée au Cap La Houssaye, de la voile devant le Port et en baie de St Paul et du kayak le long des côtes portoises. Certains jeunes peuvent obtenir à la fin de la semaine les premiers niveaux de diplôme dans les 3 activités. Un maximum de 8 jeunes seront accueillis par semaine.

Pré-inscription et pré-règlement obligatoires, avec un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine. Il faut compter une participation de 20 à 75 € selon le quotient familial (CAF) et le lieu de résidence.