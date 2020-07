Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Une nouvelle édition de Vakans dann Port va débuter pour les enfants et adolescents du Port, du 6 juillet au 14 août. La ville et les associations ont concocté tout un programme pour proposer aux marmailles une série d'activités culturelles, physiques et sportives, artistiques ou encore des jeux collectifs et des colonies de vacances. Dans les centres de loisirs, les marmailles de 3 à 12 ans seront accueillis du 16 juillet au 07 août. Un spectacle viendra clôturer les vacances dans chaque centre de loisirs. Les inscriptions se font directement dans les associations du Port (liste disponible sur la page facebook de la ville). Pour toute information, contacter la Direction de l'Epanouissement Humain au 02 62 42 86 62.

