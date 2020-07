Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

A partir de ce mardi 7 juillet à 20 heures, et ce jusqu'à la levée de la vigilance forte houle, l'accès au littoral et les activités nautiques sont interdits au Port par arrêté municipal, de la Rivière des Galets à la Pointe des Galets. Les accès à proximité des canaux et des rivières sont aussi prohibés. Un train de houle est attendu dès ce mardi soir sur les côtes ouest et sud de l'île. Des vagues allant jusqu'à 9 mètres pourraient arriver dans la journée de mercredi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

