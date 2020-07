A l'occasion des Journées Commerciales du Port, l'Association des Commerçants du Port (ACP) et le comité d'organisation l'élection de Miss Le Port 2020, le samedi 1er août à 16 heures. La lauréate représentera la ville du Port durant toute la durée des Journées Commerciales en centre-ville, mais également lors de grands rendez-vous tout le long de l'année. Cet évènement se déroulera sur la place du Grand Marché. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo DR)

Pour cette édition, l’égérie sera Adrianna Karantzeuf, personnage fantasque créé par Hadrien Herlo, devenu depuis le confinement la star des réseaux sociaux.

L’élection de Miss Le Port 2020, où l’élégance et le prestige seront les maîtres mots, sera présentée et animée par Coralie, animatrice vedette de l'émission de télé "Un look d'enfer".

Le jury, présidé par Aziz Patel Président du Comité Miss Réunion, sera composé de Morgane Lebon Miss réunion 2019, de divers partenaires et des personnalités de la ville

Après le casting du samedi 18 jullet, voici la liste des finalistes pour l’Élection de Miss Le Port 2020 : Karisnee Murden, Shanaz Palcro, Ludivine Salim M'Kou, Anaelle Hoarau, Amélie Trouve, Loanne Lucian, Amanda Ramdavoua, Justine Themyr et Yaelle Gambier.

Les 9 candidates se disputeront les 4 titres : Miss Le Port 2020, 1ère Dauphine de Miss Le Port, 2ème Dauphine de Miss Le Port, Demoiselle d’honneur Le Port (Prix spécial du public - votes Facebook)

Les jeunes filles défileront 3 fois devant un Jury composé de personnalités et partenaires : un passage en tenue de ville, un passage en tenue balnéaire, un passage en robe de soirée. Suivi de la partie interviews individuelles et de la délibération. Les intermèdes seront assurés par des artistes.

Dans son rôle de proximité avec la population, le Comité Miss Réunion soutien de nouveau cette élection avec la présence exceptionnelle de Miss Reunion 2019 pour une de ces dernières sorties avant de rendre sa couronne le 31 octobre prochain.