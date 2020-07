"Le réseau de lecture du Port se met en mode cabane à lire ou partir en bateau en livre péi. Il propose d'embarquer les lecteurs pour de belles aventures de vacances" indique la mairie du Port. Les équipes de la médiathèque reçoivent le public pour ses animations tous les mardis et jeudis pendant les vacances jusqu'au 7 août. La fabrication des cabanes et des bateaux se fait à base de matériaux recyclés. Cette action est l'une des nombreuses animations organisées dans le cadre de "Partir en livre", Je lis un livre péi" (Photo : Mairie du Port)

Fabrication des cabanes et bateaux à la bibliothèque Say et à la bibliothèque de la Rivière des Galets, les mardis et jeudis de 14h à 16h. Renseignements au 0262 43 50 91 ou 0262 43 02 42.

Plus d'informations sur le site http://ville-port.re/