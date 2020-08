Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

L'AJ Auxerre pour l'attaquant Noah Adekalom et le Pôle Espoirs de foot de Tours pour la gardienne Alexia Piémont. Les deux Portois de l'AS Jeanne d'Arc vont poursuivre leur parcours en Métropole. Olidji Flaconel intègre quant à lui le centre de formation de la Plaine des Cafres. Lors d'un récent épot de l'amitié, les jeunes ont reçu les encouragements du club et du maire du Port en présence de plusieurs invités dont l'adjoint au maire délégué aux sports, Guy Pernic, des représentants de la Ligue Réunionnaise de football et les parents des jeunes footballeurs" indique la mairie du Port (Photo mairie du Port)

