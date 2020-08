Les élus du Port ont voté plusieurs décisions en faveur des jeunes et de la vie associative lors du conseil municipal qui a eu lieu ce mardi 4 août 2020. Cette séance a été retransmise en direct sur la page Facebook de la ville (Photo mairie du Port)

• Reconduction des mercredis loisirs

Les élus ont validé la reconduction des mercredis loisirs pour l'année scolaire 2020/2021. Pour rappel, en février 2019, la ville a mis en place une offre d'activités, les mercredis à destination des enfants scolarisés au Port, avec un accueil le matin à partir de 07h50 et sur le temps scolaire : lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8h à 12 h.

Le dispositif est déployé en partenariat avec les associations autour de thématiques telles que le sport, la culture. "Cette action s'inscrit dans le Projet Educatif Enfance Jeunesse 2018/2021 autour d'un projet éducatif partagé, orienté vers l'égalité des chances, la continuité entre les différents temps des enfants, l'innovation et une dynamique nouvelle tissée autour de forces vives du territoire" souligne la mairie.

28 animateurs seront recrutés pour assumer les activités dans le cadre du contrat d’engagement éducatif. Pour cette nouvelle année scolaire, de nouvelles activités viennent compléter et renforcer ce dispositif avec de nouveaux intervenants : Cercle d’Escrime de l’Ouest, USPG Hockey, Dojo portois.

• Licence sportive pour tous et bourse d’excellence

Le conseil a également approuvé le nouveau cadre d’intervention des programmes d’aide "licence sportive pour tous" et "bourse d’excellence". "Cette approche du sport, dans sa dimension transversale et populaire, permet à chaque association et/ou club de proposer une offre sportive diversifiée et d’œuvrer au développement d’une pratique sportive accessible au plus grand nombre (compétition, apprentissage, libre, loisir). L’ambition est de renforcer l’attractivité et le rayonnement de la ville tout en répondant aux besoins sociaux de ses habitants" détaille la mairie.

Pour la "licence sportive pour tous", il s’agit d’étendre le dispositif aux licences de loisirs, d’élargir la tranche d’age des bénéficiaires (- de 30 ans) et encore de réévaluer le niveau d’intervention maximale.

Pour la "bourse d’excellence", il s’agit de procéder à une simplification administrative des cadres d’intervention et de renforcer le niveau d’intervention financière àdestination des résidents portois.

Depuis le début de l’année, 56 personnes ont bénéficié de la bourse pour la mobilité et en 2019, 320 personnes ont été récompensées et 376 ont obtenu une aide à la licence.

La "bourse d’excellence" a été mise en place en juin 2017 et la "licence sportive pour tous" en avril 2019.

• Subventions de fonctionnement et d’investissement aux associationsè

En complément des dotations allouées en décembre 2019, les élus ont voté l'attribution de subvention de fonctionnement et d’investissement aux associations pour 2020

"Depuis 2015, la municipalité s’est engagée dans une démarche volontariste de structuration et de redynamisation des relations avec le tissu associatif. Elle entend renforcer notamment l’accompagnement de l’action associative et élargir l’assiette des bénéficiaires. Des demandes de subvention pour des actions nouvelles et/ou complémentaires ont ainsi été présentées par 15 associations pour un budget total de 162000 euros" termine la mairie.

Le conseil municipal et à revoir ici