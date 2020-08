Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Lucie Anita est née le 8 aout 1920 à la Possession. Elle s'est installée à la Rivière des Galets, il y a plus de 60 ans, et depuis elle a travaillé à son domicile pour aider les commerçants. Elle a donc fêté son anniversaire ce samedi matin en présence de sa famille et de Karine Mounien adjointe au maire déléguée à la solidarité portoise.

