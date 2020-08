Les inscriptions au dispositif de bourse d'excellence du Port, qui comprend un soutien à la mobilité et une récompense selon la performance sportive, sont ouvertes. Seuls les athlètes résidant au Port, évoluant dans un club portois ou licenciés en UNSS sont éligibles à la bourse, qui peut s'élever jusqu'à 450 euros. Retrouvez les modalités complètes ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- Que représente la Bourse d’Excellence ? -

- Le dispositif comprend 2 cadres d’intervention : soutien à la mobilité et récompense selon la performance sportive

- Le soutien à la mobilité est une aide individuelle destinée à l’achat de matériel et d’équipement. Elle pourra également être utilisée pour participer aux frais d’inscription, de déplacement interne et de séjour afin d’encourager la pratique sportive de haut niveau

- La Bourse d’Excellence est une aide complémentaire qui ne prend pas en compte les déplacements aériens car des aides et dispositifs publics y sont d’ores et déjà consacrés : continuité territoriale, ORESSE, CNDS...

- Notre dispositif peut se cumuler avec ceux proposés par les différents ligues, comités, fédérations et l’UNSS.

- Qui peut en bénéficier ? -

Les athlètes qui remplissent les conditions suivantes :

- Résider sur la Commune de Le Port et être licencié dans un club portois ;

- Résider sur la Commune de Le Port et être licencié dans un club extérieur ;

- Résider hors commune et être licencié dans un club Portois ;

- Être licencié en UNSS auprès d’une ligue ou d’un comité affilié à une fédération (affinitaire ou délégataire).

- Comment ? -

Mobilité

- Le dossier complet devra être déposé au service des Sports 30 jours avant la date de départ.

- Une commission technique examinera et statuera quant à l’éligibilité des demandes.

Récompenses

- Une commission technique examinera et statuera quant à l’éligibilité des demandes.

- La remise des récompenses se fera une fois par an.

Les démarches

Etape 1 : Se rendre dans le club sportif de son choix afin de retirer un dossier d’inscription ou le télécharger en bas de page et joindre les justificatifs demandés.



Etape 2 : Déposer le dossier complet au Service des Sports 30 Jours avant la date de départ pour la "Mobilité". Pour la "Récompense", la remise se fera une fois par an, en fin de saison sportive.



Etape 3 : Une commission technique se réunira et statuera sur l’éligibilité administrative de la demande et sur le montant de la subvention



Etape 4 : Un courrier précisant le montant de l’attribution sera remis au bénéficiaire.