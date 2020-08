La mairie du Port lance son dispositif "licence sportive pour tous". Cette aide est attribuée, sur critères de revenus, pour une licenciation ou en loisirs. Découvrez les modalités d'attribution de cette aide

Qu'est-ce q'une licence sportive

- la licence de compétition ou loisirs, permet d’avoir accès à tout ou partie des activités organisées par une fédération à laquelle est affilié le club et/ou l’association.

- la/le licencié(e) est couvert par l’assurance obligatoire de la fédération pour les dommages qu’il pourrait causer ou qu’un autre participant pourrait lui causer lors de ces activités.

Critère d'éligibilités

Pour quel montant

Le dispositif est adossé aux strates du quotient familial de chaque demandeur, calculé par la CAF :

POUR QUEL MONTANT ?

Le dispositif est adossé aux strates du quotient familial de chaque demandeur, calculé par la CAF :

Les démarches

Étape 1

se rendre dans le club sportif de son choix afin de retirer un dossier d’inscription ou le télécharger en bas de page et joindre les justificatifs demandés



Étape 2

déposer le dossier complet auprès du club au plus tard le 30 septembre 2020 (pour une saison sportive en août 2020) ou au 30 avril 2021 (pour une saison sportive effective en mars 2021)



Étape 3

une commission technique se réunira deux fois an. Elle statuera sur l’éligibilité administrative de la demande et sur le montant de la subvention



Étape 4

la subvention municipale est versée directement au club après validation du Conseil municipal et sur avis de la commission technique



Étape 5

un courrier précisant le montant de la prise en charge sera remis à la famille et au club sportif bénéficiaire