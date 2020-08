Bientôt un an que la ville du Port développe des actions pour réduire les inégalités et garantir un parcours ambitieux pour les jeunes Portois dans le cadre de la Cité éducative. À l'occasion de la visite de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer au Port, le maire Olivier Hoarau a dressé un premier bilan du dispositif déployé dans une ville où 11.500 enfants sont scolarisés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Au lycée Jean Hinglo devant les différentes personnalités, Olivier Hoarau a rappelé la nécessité de la création d’un lycée de la mer au Port. La mise en place des actions "Cité éducative", bousculée par la crise sanitaire a nécessité un réajustement du calendrier.

Parmi les projets, on peut citer les mercredis apprenants : "le programme d’action visant à soutenir la continuité éducative par la lutte contre la fracture numérique est une réussite", a souligné le maire.

Il souhaite aller plus loin dans l’acquisition d’outils informatiques grâce au budget de la Cité Éducative. Il y a également le plan école numérique visant à doter chaque enfant d’une tablette, les vacances apprenantes pour maintenir la continuité pédagogique ou encore la Maison de l’Éducation et de la Parentalité, qui existe uniquement au Port et joue un rôle déterminant dans la lutte contre le décrochage scolaire en travaillant avec les enfants et les parents.

Auparavant, la délégation ministérielle accompagnée du maire du Port s’est rendue au Collège Jean Le Toullec du Port. Il était question de l'école inclusive qui vise à assurer une scolarisation de qualité à tous les élèves et la prise en compte des singularités et des besoins éducatifs particuliers.