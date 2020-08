"Le Port est la première collectivité d'Outre-mer à se doter d'une plateforme dématérialisée pour effectuer les différentes demandes d'autorisations d'urbanisme. Baptisée Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)" informe la mairie du Port dans un communiqué (Photo rb/www.ipreunion.com)

"La mise en place de cette plateforme en ligne s’inscrit dans le cadre de la loi ELAN- Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique. Elle prévoit que toutes les communes de plus de 3500 habitants devront être dotées de procédures dématérialisées pour recevoir et instruire les autorisations d’urbanisme d’ici janvier 202. La ville du Port entend de son côté poursuivre sa politique de modernisation de ses services en mettant à disposition des usagers cette nouvelle plateforme dématérialisée" dit encore la mairie du Port.

Les usagers pourront déposer les demandes de : permis de construire, d’aménager, de démolir ; de déclaration préalable ; de certificat d’urbanisme et de déclaration d’intention d’aliéner.

"Gain de temps, économie, suivi de dossier, le dépôt des demandes par voie dématérialisée comporte plusieurs avantages dont celui de pouvoir déposer un dossier à tout moment de la journée. Choisir le numérique, c’est faciliter l’instruction des demandes ; avoir accès à tout moment aux archives de son dossier et ne plus avoir à payer de frais de reprographie" ajoue la commune portoise.

Les services communaux continueront à recevoir les administrés qui souhaitent déposer des dossiers papier et se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire sur la plateforme.

Service Urbanisme et planification : Tél : 02 62 42 86 55/ Courriel : urbanisme@ville-port.re

Service Foncier et gestion du patrimoine : Tél : 02 62 42 86 88

La plateforme est disponible sur le site internet de la ville ou en cliquant ici : https://gnau6.operis.fr/leport/gnau/#/