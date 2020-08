Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a tenu une conférence de presse ce jeudi 20 après-midi août 2020 pour faire le pont "sur la situation actuelle de la Covid-19" sur le territoire de sa commune. Il a annoncé avoir demandé à l'Agence régionale de Santé et au rectorat de fermer trois établissements scolaires, de manière préventive : l'école élémentaire Eugène Dayot, l'école élémentaire Laurent Vergès et l'école élémentaire Benjamain Hoareau. L'ensemble des sites sportifs sont par ailleurs fermés pour une durée de 15 jours. Pour rappel, deux sites sportifs, le stade Nelson Mandela et le gymnase de la Rivière des Galets, ont été fermés dès mercredi, jusqu'à nouvel ordre, après qu'un éducateur sportif bénévole ait été testé positif au coronavirus. Suivez notre direct Photo rb/www.ipreunion.com)

Le maire du Port, Olivier Hoarau, a tenu une conférence de presse ce jeudi 20 après-midi août 2020 pour faire le pont "sur la situation actuelle de la Covid-19" sur le territoire de sa commune. Il a annoncé avoir demandé à l'Agence régionale de Santé et au rectorat de fermer trois établissements scolaires, de manière préventive : l'école élémentaire Eugène Dayot, l'école élémentaire Laurent Vergès et l'école élémentaire Benjamain Hoareau. L'ensemble des sites sportifs sont par ailleurs fermés pour une durée de 15 jours. Pour rappel, deux sites sportifs, le stade Nelson Mandela et le gymnase de la Rivière des Galets, ont été fermés dès mercredi, jusqu'à nouvel ordre, après qu'un éducateur sportif bénévole ait été testé positif au coronavirus. Suivez notre direct Photo rb/www.ipreunion.com)