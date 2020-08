Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Il n'y a pas de cas de covid-19 ans les écoles de la Rivière des Galets, annoncé le maire du Port, Olivier Hoarau, ce vendredi 21 août 2020. Jeudi l'élu portois avait demandé la fermeture de trois groupes scolaires après qu'une suspicion de coronavirus ait été détectée concernant l'enfant et la compagne d'un homme contaminé. "Les tests sont tous négatifs, c'est une excellente nouvelle", la demande de fermeture des établissements n'a plus lieu d'être, a commenté Olivier Hoarau. Le maire du Port a par ailleurs indiqué avoir obtenu du préfet que la commune du Port soit associée à toutes les décisions concernant son territoire en matière de gestion de la crise sanitaire. Il a aussi annoncé avoir été entendu par le préfet sur sa demande d'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes à La Réunion (Photo rb/www.ipreunion.com)

